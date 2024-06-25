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13:30, 25 июня 2024Мир

В израильскую армию призовут ортодоксальных иудеев

Maariv: Верховный суд Израиля постановил призывать в ЦАХАЛ ортодоксальных иудеев

Фото: Spencer Platt / Getty Images

Верховный суд Израиля постановил, что ортодоксальные иудеи, учащиеся религиозных школ ешив, подлежат призыву в израильские вооруженные силы. Об этом сообщает израильская газета Maariv.

Все девять судей единогласно вынесли решение об отмене брони, закон о которой уже истек, и введении призыва этой категории граждан в Армию обороны Израиля (ЦАХАЛ), отмечает издание.

«Нет нормативной базы для освобождения от набора студентов ешив», — заявил один из судей в комментарии Maariv.

Ранее командование ЦАХАЛ провело оценку ситуации с безопасностью и решило увеличить призыв резервистов.

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      Глеб Бажуткин
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