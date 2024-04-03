В Израиле объявили о дополнительном призыве резервистов

ЦАХАЛ объявил о дополнительном призыве резервистов для частей ПВО

Командование Армии обороны Израиля (ЦАХАЛ) провело оценку ситуации с безопасностью и приняло решение увеличить призыв военнослужащих из числа резервистов для частей противовоздушной обороны (ПВО). Об этом передает РИА Новости со ссылкой на армейскую пресс-службу.

«После оценки ситуации (командование) ЦАХАЛ решило увеличить личный состав и призвать солдат из резерва в систему противовоздушной обороны», — объявили военные.

Ранее в военном кабмине Израиля призвали согласовать дату досрочных выборов в стране. С таким предложением выступил министр Бени Ганц.

7 октября 2023 года палестинское движение ХАМАС атаковало Израиль. Страна назвала нападение войной и 10 октября начала наносить в ответ широкомасштабные удары по объектам боевиков ХАМАС в секторе Газа.