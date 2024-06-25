В Киргизии заявили об «историческом» сотрудничестве с ЕС

Президент Киргизии Жапаров заявил об «историческом пороге» сотрудничества с ЕС

Президент Киргизии Садыр Жапаров заявил об «историческом пороге» сотрудничества с Европейским союзом (ЕС) на встрече с председателем Европейского Совета Шарлем Мишелем. Сообщение опубликовано на официальном сайте президента Киргизии.

Жапаров и Мишель обсудили двустороннее взаимодействие в сфере энергетики, разработки редких металлов и сельского хозяйства. Глава Евросовета обозначил перспективы сотрудничества в энергетике, сфере экологически чистых технологий и транспорта.

«Киргизия и Евросоюз стоят на историческом пороге нового уровня сотрудничества», — заявил киргизский президент. Он также призвал ЕС присоединиться к строительству ГЭС «Камбар-Ата-1».

24 июня Жапаров вылетел с рабочим визитом в Бельгию. В ходе трехдневного визита запланированы встречи с королем Бельгии Филиппом и президентом Европейского совета Шарлем Мишелем.