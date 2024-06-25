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19:41, 25 июня 2024Бывший СССР

В Киргизии заявили об «историческом» сотрудничестве с ЕС

Президент Киргизии Жапаров заявил об «историческом пороге» сотрудничества с ЕС
Садыр Жапаров

Садыр Жапаров. Фото: Evgenia Novozhenina / Reuters

Президент Киргизии Садыр Жапаров заявил об «историческом пороге» сотрудничества с Европейским союзом (ЕС) на встрече с председателем Европейского Совета Шарлем Мишелем. Сообщение опубликовано на официальном сайте президента Киргизии.

Жапаров и Мишель обсудили двустороннее взаимодействие в сфере энергетики, разработки редких металлов и сельского хозяйства. Глава Евросовета обозначил перспективы сотрудничества в энергетике, сфере экологически чистых технологий и транспорта.

«Киргизия и Евросоюз стоят на историческом пороге нового уровня сотрудничества», — заявил киргизский президент. Он также призвал ЕС присоединиться к строительству ГЭС «Камбар-Ата-1».

24 июня Жапаров вылетел с рабочим визитом в Бельгию. В ходе трехдневного визита запланированы встречи с королем Бельгии Филиппом и президентом Европейского совета Шарлем Мишелем.

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      Юрий Леонов
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