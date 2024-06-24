Киргизия обсудит сотрудничество с Бельгией и ЕС

Президент Киргизии Жапаров обсудит сотрудничество с Бельгией и ЕС в Брюсселе

Президент Киргизии Садыр Жапаров обсудит сотрудничество с Бельгией и Европейским союзом (ЕС) в ходе визита в Брюссель. Сообщение опубликовано на сайте президента республики.

Жапаров вылетел 24 июня с рабочим визитом в Бельгию. В ходе трехдневного визита запланированы встречи с королем Бельгии Филиппом и президентом Европейского совета Шарлем Мишелем.

«Будут обсуждены перспективы торгово-экономического сотрудничества Киргизии с ЕС и Бельгией», — подчеркнули в пресс-службе киргизского президента. В состав делегации вошли министр иностранных дел Жээнбек Кулубаев, министр транспорта и коммуникаций Тилек Текебаев и министр экономики и коммерции Данияр Амангельдиев.

Ранее Жапаров обсудил сотрудничество и взаимодействие в рамках Евразийского экономического союза в ходе телефонного разговора с президентом России Владимиром Путиным. Также главы государств обговорили вопросы дальнейшего развития двустороннего сотрудничества.