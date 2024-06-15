Путин обсудил с президентом Киргизии взаимодействие в ЕАЭС

Путин и глава Киргизии обсудили сотрудничество и взаимодействие в рамках ЕАЭС

Президенты России и Киргизии Владимир Путин и Садыр Жапаров провели телефонные переговоры, во время которых обсудили сотрудничество и взаимодействие в рамках Евразийского экономического союза (ЕАЭС). Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на Кремль.

Кроме того, главы государств обговорили актуальные вопросы дальнейшего развития двустороннего сотрудничества. Последний раз политики лично встречались в начале мая в Москве.

Ранее премьер-министр России Михаил Мишустин сообщил, что экономика ЕАЭС в 2023 году выросла на 3,8 процента, обогнав таким образом мировые темпы роста. Помимо роста ВВП ЕАЭС почти на 4 процента Мишустин порадовался тому, что в странах Союза стабильно растет реальная заработная плата и снижается безработица.