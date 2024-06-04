Мишустин порадовался росту экономики ЕАЭС

Мишустин заявил о росте экономики ЕАЭС почти на 4 процента

Экономика Евразийского экономического союза (ЕАЭС) в 2023 году выросла на 3,8 процента, обогнав таким образом мировые темпы роста, заявил премьер-министр РФ Михаил Мишустин на заседании Евразийского межправсовета в расширенном составе. Высказывания главы правительства цитирует ТАСС.

Помимо роста ВВП ЕАЭС почти на 4 процента Мишустин порадовался тому, что в странах Союза стабильно растет реальная заработная плата и снижается безработица. И все это на фоне неблагоприятной внешней конъюнктуры, санкций и создания новой архитектуры международных отношений.

Глава правительства обратил внимание на то, что со времени образования Союза объем взаимной торговли увеличился практически в два раза, сельскохозяйственное производство больше чем на четверть, а промышленное — на 20 с лишним процентов.

По его словам, за десять лет в ЕАЭС выстроили уникальную наднациональная систему регулирования, которая устанавливает единство требований к товарам, поступающим на территорию стран-участниц.

Ранее Мишустин рассказал, что по итогам 2023 года ЕАЭС обеспечил себя собственным продовольствием больше чем на 93 процента. И этот уровень обеспеченности непрерывно повышается. Россия и Казахстан полностью закрывают потребности рынка Союза в зерне и растительных маслах. Белоруссия поставляет мясную и молочную продукцию, а Киргизия и Армения — овощи и фрукты.

Вырос по словам Мишустина, и российский экспорт в страны ЕАЭС. РФ торгует внутри ЕАЭС сложной продукцией — оборудованием, транспортными средствами. Доля таких товаров в товарообороте России с государствами Союза по итогам 2023 года составила почти 25 процентов.