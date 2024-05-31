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12:08, 31 мая 2024Экономика

Российский экспорт в страны ЕАЭС удвоился

Мишустин: выгоду от участия в ЕАЭС получают все государства «пятерки»

Фото: Cfoto / Globallookpress.com

Экспорт из РФ в страны Евразийского экономического союза (ЕАЭС) с момента его образования удвоился, а выгоду от участия в нем получают абсолютно все страны объединения. Об этом в интервью телеканалу «Россия 24» заявил премьер-министр России Михаил Мишустин.

Он отметил, что государства «пятерки» выигрывают за счет отсутствия таможенного контроля на внутренних границах и преференциального доступа на рынки друг друга. Глава кабмина отметил, что объемы взаимной торговли стран ЕАЭС кратно выросли.

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«На сегодняшний день российский экспорт в страны союза с момента его создания увеличился в два раза», — заявил Мишустин. Он подчеркнул, что РФ торгует внутри ЕАЭС сложной продукцией — оборудованием, транспортными средствами. Доля таких товаров в товарообороте России со странами объединения по итогам прошлого года составила почти четверть.

Ранее замглавы МИД РФ Александр Панкин рассказал, что темп роста ВВП всех стран Евразийского экономического союза (ЕАЭС) в 2023 году превысил общемировой. Он составил 8,7 процента в Армении, 6,2 процента в Киргизии, 5,1 процента в Казахстане и 3,9 процента в Белоруссии. Согласно данным Федеральной службы государственной статистики (Росстата), ВВП РФ увеличился на 3,6 процента, в то время как мировой ВВП, по оценкам Международного валютного фонда вырос на 3,2 процента.

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