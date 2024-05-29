Экономика
ВсеГосэкономикаБизнесРынкиКапиталСоциальная сфераНедвижимостьГородская средаКлимат и экологияДеловой климат
00:19, 30 мая 2024Экономика

Темп роста ВВП стран ЕАЭС превысил общемировой

Замглавы МИД Панкин: темп роста ВВП стран ЕАЭС в 2023 году превысил общемировой

Фото: Табылды Кадырбеков / РИА Новости

Темп роста ВВП всех стран Евразийского экономического союза (ЕАЭС) в 2023 году превысил общемировой. Об этом сообщил замглавы МИД РФ Александр Панкин в беседе с ТАСС.

Дипломат уточнил, что участие в объединении несет свои преимущества абсолютно для всех государств-членов.

Отмечается, что темп роста в каждой экономике «пятерки» превысил мировой (3,2 процента, по оценкам Международного Валютного Фонда) и составил 8,7 процента в Армении, 6,2 процента в Киргизии, 5,1 процента в Казахстане и 3,9 процента в Белоруссии.

Ранее президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев заявил, что странам ЕАЭС следует модернизировать и расширить Евразийский коридор, а также сделать логистику бесшовной.

Что думаешь? Оцени!
      Юлия Мискевич
      Обсудить
      Последние новости

      Путин дал поручения по бесплатной газификации СНТ. Губернаторов обязали утвердить графики подключения участков

      «Роснано» предупредило о риске банкротства

      В Госдуме раскрыли последствия мобилизации заключенных на Украине

      Британия высказалась об использовании ВСУ западного оружия для ударов по России

      Плюс-сайз-звезда «Эйфории» снялась без бюстгальтера

      Посольство России в Канаде назвало иностранных инструкторов законной целью

      Венгрия назвала руководство ЕС главной угрозой Европе

      В Воронеже заявили о шоке из-за раздевшихся на досмотре перед ЕГЭ школьниц

      Путин вручит высшие государственные награды

      На пенис мужчины надели маску и провели ритуал для привлечения удачи

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
      © 1999–2024 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости
      Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
      Как это работает?
      Читайте
      Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
      Оценивайте
      Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
      Получайте бонусы
      Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%
      Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru,условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID
      Узнать больше