Темп роста ВВП стран ЕАЭС превысил общемировой

Замглавы МИД Панкин: темп роста ВВП стран ЕАЭС в 2023 году превысил общемировой

Темп роста ВВП всех стран Евразийского экономического союза (ЕАЭС) в 2023 году превысил общемировой. Об этом сообщил замглавы МИД РФ Александр Панкин в беседе с ТАСС.

Дипломат уточнил, что участие в объединении несет свои преимущества абсолютно для всех государств-членов.

Отмечается, что темп роста в каждой экономике «пятерки» превысил мировой (3,2 процента, по оценкам Международного Валютного Фонда) и составил 8,7 процента в Армении, 6,2 процента в Киргизии, 5,1 процента в Казахстане и 3,9 процента в Белоруссии.

Ранее президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев заявил, что странам ЕАЭС следует модернизировать и расширить Евразийский коридор, а также сделать логистику бесшовной.