В Кремле прокомментировали возможность разговора Путина с Макроном

Песков: РФ готова к диалогу с Францией, никаких условий для этого не требуется

Россия готова к диалогу с Францией. Таким образом официальный представитель Кремля Дмитрий Песков прокомментировал возможность разговора президента РФ Владимира Путина с французским лидером Эммануэлем Макроном, передает ТАСС.

«Готовность к диалогу у нас и у нашего президента была и сохраняется», — сказал он, добавив, что никаких условий для этого не требуется.

По словам пресс-секретаря российского президента, Москва считает неправильной линию «сворачивания отношений» с Парижем. Это была инициатива Франции, подчеркнул Песков.

Ранее Макрон заявил, что готов к диалогу с Путиным. Он уточнил, что не общался с российским коллегой в последние месяцы, но не исключает возможности разговора «на ту или иную тему».