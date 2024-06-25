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13:45, 25 июня 2024Мир

В Кремле прокомментировали возможность разговора Путина с Макроном

Песков: РФ готова к диалогу с Францией, никаких условий для этого не требуется

Фото: Komsomolskaya Pravda / Globallookpress.com

Россия готова к диалогу с Францией. Таким образом официальный представитель Кремля Дмитрий Песков прокомментировал возможность разговора президента РФ Владимира Путина с французским лидером Эммануэлем Макроном, передает ТАСС.

«Готовность к диалогу у нас и у нашего президента была и сохраняется», — сказал он, добавив, что никаких условий для этого не требуется.

По словам пресс-секретаря российского президента, Москва считает неправильной линию «сворачивания отношений» с Парижем. Это была инициатива Франции, подчеркнул Песков.

Ранее Макрон заявил, что готов к диалогу с Путиным. Он уточнил, что не общался с российским коллегой в последние месяцы, но не исключает возможности разговора «на ту или иную тему».

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      Лина Пивоварова
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