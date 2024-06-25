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01:25, 25 июня 2024Мир

Макрон заявил о готовности к диалогу с Путиным

Макрон заявил, что продолжил бы диалог с Путиным

Фото: Bertrand Guay / Pool / Reuters

Президент Франции Эмманюэль Макрон заявил, что продолжил бы диалог с российским лидером Владимиром Путиным. О готовности к разговору политик сообщил в подкасте Génération Do It Yourself.

«Я бы продолжил диалог с Владимиром Путиным», — высказался глава Франции. При этом он уточнил, что не общался с российским коллегой в последние месяцы. «Но я не исключаю возможности разговора на ту или иную тему», — добавил французский президент.

Ранее Макрон рассказал, что участники саммита по Украине не желают войны с Россией и стремятся к установлению прочного мира. Политик отдельно указывал, что Франция не находится в состоянии войны с РФ.

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      Маргарита Пименова
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