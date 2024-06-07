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22:25, 7 июня 2024Мир

Макрон заявил о неучастии в войне с Россией

Макрон заявил, что Франция не находится в состоянии войны с Россией
Эммануэль Макрон

Эммануэль Макрон. Фото: Benoit Tessier / Reuters

Президент Франции Эммануэль Макрон заявил, что его страна не находится в состоянии войны с Россией. Об этом он заявил в ходе совместной пресс-конференции с украинским лидером Владимиром Зеленским. Трансляцию вел Елисейский дворец на YouTube.

«Я хотел бы снова сказать, что мы не находимся в состоянии войны с Россией и желаем сохранять контроль над эскалацией», — сказал политик.

Ранее пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что слова Макрона о готовности к прямому участию в конфликте на Украине являются провокационными и нагнетающими. Он также подчеркнул, что французский лидер демонстрирует «абсолютную поддержку» Украины, вплоть до слов о готовности к вовлечению в конфликт.

6 июня Макрон пообещал, что передаст Украине многоцелевые истребители Mirage («Мираж») 2000-5. Он отметил, что точное количество самолетов, которые поступят в ВСУ, пока не определено. Также не объявлена дата поставки.

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      Марина Совина
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