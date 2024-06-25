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16:38, 25 июня 2024Экономика

В одном российском городе захотели развить метро

Власти Екатеринбурга анонсировали развитие метрополитена

Фото: Екатерина Якель / Лента.ру

Власти Екатеринбурга прорабатывают планы по строительству метрополитена. Об этом сообщает «Коммерсантъ» со ссылкой на заявление мэра города Алексея Орлова на заседании Екатеринбургской городской думы.

«Мы эту тему [развития метро] на полку ни в коем случае не положили. Екатеринбург имеет право на продолжение строительства метро», — сообщил Орлов. Он также рассказал, что объем перевозки пассажиров за 2023 год в метро вышел к уровню допандемийного 2019 года.

В городе с 1 октября ожидается запуск масштабной транспортной реформы, включающей в себя обновление подвижного состава, увеличение выделенных полос для общественного транспорта и другое.

Ранее стало известно, что метрополитен Екатеринбурга собрался полностью отказаться от жетонов к концу 2024 года. Для проезда в метро используются старые жетоны Московского метрополитена. При этом все больше екатеринбуржцев для прохода пользуются банковской или транспортной картой.

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      Мария Черкасова
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