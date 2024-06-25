В одном российском городе захотели развить метро

Власти Екатеринбурга анонсировали развитие метрополитена

Власти Екатеринбурга прорабатывают планы по строительству метрополитена. Об этом сообщает «Коммерсантъ» со ссылкой на заявление мэра города Алексея Орлова на заседании Екатеринбургской городской думы.

«Мы эту тему [развития метро] на полку ни в коем случае не положили. Екатеринбург имеет право на продолжение строительства метро», — сообщил Орлов. Он также рассказал, что объем перевозки пассажиров за 2023 год в метро вышел к уровню допандемийного 2019 года.

В городе с 1 октября ожидается запуск масштабной транспортной реформы, включающей в себя обновление подвижного состава, увеличение выделенных полос для общественного транспорта и другое.

Ранее стало известно, что метрополитен Екатеринбурга собрался полностью отказаться от жетонов к концу 2024 года. Для проезда в метро используются старые жетоны Московского метрополитена. При этом все больше екатеринбуржцев для прохода пользуются банковской или транспортной картой.