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18:49, 25 июня 2024Россия

В Петербурге проехавший на красный мотоциклист сбил женщину на зебре и попал на видео

В Петербурге мотоциклист сбил женщину, проехав на красный

В Санкт-Петербурге мотоциклист проехал на красный сигнал светофора, сбил женщину на зебре, а ехавший за ним напарник поругался с очевидцами происшествия и толкнул пенсионера. Инцидент попал на видео, ролик опубликовал Telegram-канал RU_CHP.

Как пишет «Фонтанка», в результате ДТП пострадала 71-летняя женщина. Ее госпитализировали в тяжелом состоянии. Она переходила дорогу по пешеходному переходу на зеленый сигнал светофора, когда через перекресток на красный проехали двое мотоциклистов. У одного из молодых людей был включен видеорегистратор, который зафиксировал произошедшее.

Как видно на кадрах, мотоциклист, не затормозив перед перекрестком, резко свернул к краю проезжей части. На скорости он сбил пенсионерку. Женщина упала и лежала без движения. Сам мотоциклист не пострадал. Через несколько секунд после ДТП на него набросились прохожие, один из них ударил мотоциклиста кулаком по шлему.

В этот момент его напарник заехал на тротуар и поставил свое транспортное средство там. Пока он защищал угодившего в ДТП товарища, его собственный мотоцикл толкнул прохожий с собакой. Из-за этого началась потасовка, и молодой человек толкнул пенсионера за порчу имущества — тот упал на асфальт, а мотоциклист продолжил возмущаться дороговизной пленки для транспортного средства.

Как сообщил Telegram-канал «78 | НОВОСТИ», после потасовки второй мотоциклист покинул место ДТП.

Ранее в приморском Лесозаводске мотоциклист сбил двух детей в приморском Лесозаводске и скрылся. Спустя четыре дня после ДТП он раскаялся и явился в полицию.

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      Елена Торубарова
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