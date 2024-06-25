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19:49, 25 июня 2024Россия

В России чиновница лишилась работы после рассказа дочери-студентки о «хорошей маме»

Самарская чиновница уволилась после видео дочери о полученных автоматом оценках

Главный специалист Минздрава Самарской области Светлана Тупикова уволилась после того, как ее дочь-студентка рассказала в мессенджере о «хорошей маме» и ее подругах, которые «заставили поставить» девушке автоматом пятерки по всем предметам. Об этом сообщил депутат Госдумы Александр Хинштейн в Telegram.

О получении высшего балла по всем дисциплинам ученица местного медицинского колледжа похвалилась подписчикам своего канала в мессенджере. Видео, на котором девушка признается, что при этом ни разу не посетила практику, опубликовал Telegram-канал «Воронцова вещает». Там же появился скриншот с некоторыми постами девушки. «Очень хорошо иметь маму, которая работает в правительстве, ее подруг, которые командуют всеми медсестрами и заставляют ставить мне автоматом все», — написала дочь Светланы Тупиковой.

В результате начавшегося скандала все оценки студентки аннулировали, а ее мать уволилась. «Вот так с помощью человеческой глупости и недальновидности удается "оздоравливать" коридоры самарской власти», — констатировал Хинштейн.

Ранее в Омской области уволили сотрудника аппарата губернатора региона Степана Огорелкова, который назвал пострадавших от паводка жителей Усть-Ишимского района «клоунами, которые ничего не добились». Так он отреагировал на публикацию о петиции с требованием проверить чиновников, не принявших вовремя необходимых мер для безопасности населения затопленных территорий.

ЖЗЛ
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