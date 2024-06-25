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09:56, 25 июня 2024Силовые структуры

В России командира чеченских сепаратистов обвинили в создании батальона ВСУ

Силовики обвинили лидера ЧРИ Закаева в создании террористического батальона ВСУ

Фото: Valentyn Ogirenko / Reuters

Российские следственные органы обвинили бывшего эмиссара чеченских сепаратистов, скрывающегося в Великобритании, Ахмеда Закаева (признан Росфинмониторингом террористом-экстремистом) в создании террористического батальона для Вооруженных сил Украины (ВСУ). Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на материалы уголовного дела.

По данным следствия, в июле 2022 года на территории Украины Закаев назвал себя лидером
самопровозглашенной и несуществующей Чеченской Республики Ичкерия (ЧРИ, запрещенная в России террористическая организация) и объединил в преступную группу Мурада Юсупова (признан Росфинмониторингом террористом-экстремистом) и остальных для военных действий против интересов России. Закаев в составе ВСУ создал террористический батальон особого назначения министерства обороны ЧРИ.

Ему заочно предъявлены обвинения по статьям 205.4 УК РФ («Создание террористического сообщества») и 205.2 УК РФ («Публичное оправдание терроризма»), суд выдал санкцию на его заочный арест. Он объявлен в международный розыск.

Следствие по делу завершено, материалы направлены в военный суд для рассмотрения по существу.

В октябре 2022 года сообщалось, что Следственный комитет (СК) России возбудил против Закаева уголовное дело из-за его видеоролика на YouTube, в котором он говорит о создании батальона ЧРИ для ВСУ, чтобы воевать против российских войск на Украине.

Он был бригадным генералом, министром культуры, иностранных дел и вице-премьером самопровозглашенной ЧРИ. Во время второй чеченской войны командовал незаконными вооруженными формированиями на территории республики. В 2001 году российские власти обвинили Закаева в терроризме и расправах над мирными гражданами, его объявили в международный розыск. Через два года Лондонский магистратский суд отказал Москве в его выдаче, так как Великобритания предоставила ему политическое убежище.

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      Любовь Ширижик
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