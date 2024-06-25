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19:55, 25 июня 2024Россия

В России назвали особенность атаковавших Дагестан террористов

Политолог Агеев: атаковавшие Дагестан террористы отличаются от боевиков 1990-х

Фото: Aslan Isaev / News.ru / Globallookpress.com

Атаковавшие Дагестан террористы — представители новой волны радикалов с идеологией, которая отличается от мировоззрения боевиков 1990-х и 2000-х. Их особенности назвал глава Сектора кавказских исследований Российского института стратегических исследований, российский политолог Артур Агеев, его слова приводит URA.RU.

По заявлению Агеева, мотивация дагестанских террористов стала другой. Если ранее их интересовало то, что происходит внутри страны, то сейчас — то, что за ее пределами.

«Есть такое понятие как умма — это все мусульмане. Умма транснациональна, трансгранична, она осязаема. Людям внушается, что вот этой умме угрожает власть, государство как таковое», — заявил политолог.

Агеев подчеркнул, что террористы делят все на черное и белое, и если человек работает на государство — как, например, полицейские — то он тоже является врагом радикалов.

Вот тогда религиозное невежество становится своеобразным импульсом к тому, чтобы человек радикализировался

Артур Агеев

Вечером 23 июня в городах Дагестана произошла серия терактов. В Дербенте вооруженные люди напали на синагогу и православный храм, в Махачкале — обстреляли пост ДПС. Выяснилось, что в числе нападавших были сыновья главы Сергокалинского района Магомеда Омарова Осман и Адиль.

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      Марк Леонов
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