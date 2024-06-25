В России назвали способ предотвратить атаки на Севастополь

Военный эксперт Клинцевич: атака на дроны НАТО предотвратит удары по Севастополю

Атака на дроны НАТО предотвратит удары Вооруженных сил Украины (ВСУ) по Севастополю. Этот способ остановить атаки назвал российский военный эксперт Андрей Клинцевич, его слова приводит «Царьград».

По словам эксперта, благодаря тому, что дроны Североатлантического альянса способны изучить каждый метр территории Крыма, ВСУ могут составлять полетные задания для ракет. Клинцевич отметил, что воздействие на беспилотники остановит удары. Эксперт добавил, что воздействие не обязательно может быть уничтожением.

«[Россия может воздействовать] радиотехническими средствами, обливать керосином, создавать невозможность полета. Если это не сработает, тогда уже переходить к более серьезным действиям, как хуситы, сбивать их просто», — приводит портал слова Клинцевича.

Еще одним способом влиять на работу дронов может быть объявление учений, которые заставят НАТО изменить радиус полета беспилотников.

Ранее Клинцевич заявил, что Москва может нанести удар с территории Сирии по британской военной базе на Кипре в качестве ответной меры на атаки Украины по России с помощью западного оружия.