Россия
ВсеОбществоПолитикаПроисшествияРегионыМосква69-я параллельМоя страна
19:27, 25 июня 2024Россия

В России назвали способ предотвратить атаки на Севастополь

Военный эксперт Клинцевич: атака на дроны НАТО предотвратит удары по Севастополю
СюжетУчения НАТО:

Фото: Виктор Коротаев / Коммерсантъ

Атака на дроны НАТО предотвратит удары Вооруженных сил Украины (ВСУ) по Севастополю. Этот способ остановить атаки назвал российский военный эксперт Андрей Клинцевич, его слова приводит «Царьград».

По словам эксперта, благодаря тому, что дроны Североатлантического альянса способны изучить каждый метр территории Крыма, ВСУ могут составлять полетные задания для ракет. Клинцевич отметил, что воздействие на беспилотники остановит удары. Эксперт добавил, что воздействие не обязательно может быть уничтожением.

«[Россия может воздействовать] радиотехническими средствами, обливать керосином, создавать невозможность полета. Если это не сработает, тогда уже переходить к более серьезным действиям, как хуситы, сбивать их просто», — приводит портал слова Клинцевича.

Еще одним способом влиять на работу дронов может быть объявление учений, которые заставят НАТО изменить радиус полета беспилотников.

Ранее Клинцевич заявил, что Москва может нанести удар с территории Сирии по британской военной базе на Кипре в качестве ответной меры на атаки Украины по России с помощью западного оружия.

Что думаешь? Оцени!
      Марк Леонов
      Обсудить
      Последние новости

      Советники Трампа представили план по завершению конфликта на Украине. Киев может лишиться военной поддержки США

      Президент Чехии высказался о способности России сохранить контроль над новыми регионами

      Женщину обвинили в колдовстве и заставили пить мочу

      В России отменили авиасалон МАКС-2024

      Колония для особо опасных преступников «Белый лебедь» закупила игровую приставку

      Мбаппе забил свой первый гол на чемпионатах Европы

      Российские военные заявили о произошедшем при атаке ВСУ на Севастополь чуде

      Гинеколог перечислила тревожные признаки проблем с женским здоровьем

      Белый дом прокомментировал приглашение Украины в НАТО

      В США две вооруженные женщины открыли огонь по туристу на улице

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
      © 1999–2024 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости
      Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
      Как это работает?
      Читайте
      Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
      Оценивайте
      Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
      Получайте бонусы
      Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%
      Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru,условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID
      Узнать больше