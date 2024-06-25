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11:25, 25 июня 2024Экономика

В России оценили западное санкционное давление

Академик РАН Дынкин: ни одна другая страна не вынесла бы давления на Россию
Александр Дынкин

Александр Дынкин. Фото: Максим Блинов / РИА Новости

Ни одна другая страна в мире не смогла бы противостоять западному санкционному давлению, которое в настоящее время оказывается на Россию. Такое мнение выразил академик РАН Александр Дынкин, его слова приводит ТАСС.

Он добавил, что даже китайская экономика вряд ли устояла бы перед столь масштабным санкционным давлением. В то же время России удалось выстоять на фоне значительных ограничений, которые ввели против нее западные страны.

По его мнению, это обстоятельство стало «главным сюрпризом» для Евросоюза (ЕС) и США. «Главным сюрпризом (для Запада — прим. «Ленты.ру») стала фантастическая устойчивость экономики России», — резюмировал Дынкин.

Академик уточнил, что российской экономике удалось выстоять прежде всего за счет «тяжелых, иногда мучительных институциональных структурных реформ». Это позволило РФ создать «высоко диверсифицированную рыночную экономику», заключил он.

На этой неделе власти ЕС ввели очередной, 14-й по счету, пакет антироссийских санкций. В список ограничений попали в том числе 27 судов «теневого флота», которые перевозят энергоресурсы РФ, запрет на транзит сжиженного природного газа (СПГ) через европейские порты и поставки оборудования и технологий для проектов «Арктик СПГ-2» и «Мурманск СПГ» и другие меры.

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