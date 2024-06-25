В России предложили ввести бесполетную зону над Черным морем

Военный эксперт Леонков предложил ввести над Черным морем бесполетную зону

После атаки Украины на Севастополь российским властям необходимо ввести бесполетную зону над Черным морем. Такое предложение высказал военный эксперт Алексей Леонков в беседе с «Абзацем».

Он указал, что бесполетная зона может быть организована вдоль побережья Крыма на удалении порядка 100-200 километров. Тогда же, по его мнению, будут обозначены и четкие критерии — что любой военный объект, в том числе летательный аппарат или разведывательный самолет НАТО, при вхождении в это пространство попадет под пристальное внимание российских военных.

«После объявления такой бесполетной зоны сбивать все объекты военного назначения из стран НАТО, которые будут влетать в эту зону, — сказал Леонков. — Именно таким образом мы можем снизить опасность тех боеприпасов, которые натовские партнеры Украины разрешили применять неограниченно по территории РФ».

23 июня в направлении Севастополя были отправлены пять американских ракет ATACMS со стороны Украины. Четыре из них удалось уничтожить системами ПВО. При этом еще одна отклонилась от траектории полета и взорвалась над территорией города. Ее обломки разлетелись по всему пляжу с отдыхающими. По последним данным, пострадали 153 человека. Жертвами атаки стали четыре человека, двое из которых — дети. На фоне произошедшего в городе ввели режим ЧС.