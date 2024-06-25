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11:59, 25 июня 2024Путешествия

В России предложили ввести бесполетную зону над Черным морем

Военный эксперт Леонков предложил ввести над Черным морем бесполетную зону

Фото: Александр Миридонов / Коммерсантъ

После атаки Украины на Севастополь российским властям необходимо ввести бесполетную зону над Черным морем. Такое предложение высказал военный эксперт Алексей Леонков в беседе с «Абзацем».

Он указал, что бесполетная зона может быть организована вдоль побережья Крыма на удалении порядка 100-200 километров. Тогда же, по его мнению, будут обозначены и четкие критерии — что любой военный объект, в том числе летательный аппарат или разведывательный самолет НАТО, при вхождении в это пространство попадет под пристальное внимание российских военных.

«После объявления такой бесполетной зоны сбивать все объекты военного назначения из стран НАТО, которые будут влетать в эту зону, — сказал Леонков. — Именно таким образом мы можем снизить опасность тех боеприпасов, которые натовские партнеры Украины разрешили применять неограниченно по территории РФ».

23 июня в направлении Севастополя были отправлены пять американских ракет ATACMS со стороны Украины. Четыре из них удалось уничтожить системами ПВО. При этом еще одна отклонилась от траектории полета и взорвалась над территорией города. Ее обломки разлетелись по всему пляжу с отдыхающими. По последним данным, пострадали 153 человека. Жертвами атаки стали четыре человека, двое из которых — дети. На фоне произошедшего в городе ввели режим ЧС.

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