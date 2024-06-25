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09:15, 25 июня 2024Россия

В России сообщили о детонации «взрывоопасных объектов» после удара ВСУ

Глава Воронежской области Гусев сообщил об атаке ВСУ на регион

Фото: Inna Varenytsia / Reuters

В ночь на 25 июня Вооруженные силы Украины (ВСУ) атаковали Ольховатский район Воронежской области. Об этом сообщил глава региона Александр Гусев в Telegram.

Губернатор сообщил, что после удара сдетонировали некие взрывоопасные объекты вдали от гражданских строений. О каких именно объектах идет речь, он не уточнил.

С жителями района было проведено совещание, на котором их попросили временно не покидать свои дома. Каких-либо подробностей о самой атаке, в частности, об оружии, которое использовали ВСУ, Гусев не привел.

Утром 25 июня воронежский губернатор сообщил еще об одной атаке. Два летательных аппарата были сбиты над регионом дежурными средствами противовоздушной обороны. Обломки одного из дронов упали на территорию промзоны, после чего там начался пожар.

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      Алан Босиков
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