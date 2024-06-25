В России спрогнозировали рост производства отечественных полупроводников

«Микрон»: производство полупроводников в РФ вырастет в ближайшие годы на 20 %

В ближайшие годы российский рынок полупроводников вырастет на 15 процентов. Такой прогноз в ходе конференции «Ведомостей» озвучила генеральный директор производителя микроэлектроники «Микрон» Гульнара Хасьянова, ее цитирует ТАСС.

Она отметила, что в целом на рынке полупроводников отмечается ряд изменений — как по технологиям, так и по замещению иностранной продукции и росту выпуска отдельных видов продукции. При этом, по словам Хасьяновой, отечественное производство чипов увеличится не менее, чем на 20 процентов в следующие несколько лет.

Глава компании рассказала, что «Микрон» занимается расширением кристального производства, а объемы заказов предприятия растут в 2-30 раз в год. За последние шесть месяцев компания запустила сборочное производство по чип-модулям и производственную линию по корпусированию в пластик, где выпускаются банковские карты и сим-карты.

Ранее стало известно, что Индия начала экспортировать полупроводники собственного производства. Поставку за рубеж пробной партии чипов осуществила компания Tata Electronics. Чипы выли выпущены на пилотной линии в научно-исследовательском центре города Бангалор (штат Карнатака) совместно с американскими, японскими и европейскими партнерами.