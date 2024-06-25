В России сжегший заживо задержанного экс-глава угрозыска ушел из колонии на СВО

Сжегший задержанного заживо экс-глава угрозыска Кызыла уехал на СВО из колонии

Экс-глава угрозыска Кызыла и бывший заместитель главы управления МВД по Туве Орлан Сарыг-Донгак, который заживо сжег 30-летнего задержанного Алишера Махмутова и был приговорен за это к 18 годам, уехал из колонии на специальную военную операцию (СВО). Об этом стало известно Telegram-каналу «Сибирский экспресс».

Российский сотрудник правоохранительных органов вместе с коллегами совершили жестокое преступление в 2008 году. Сарыг-Донгак пытался получить от задержанного Махмутова информацию о кражах. После очередного допроса мужчину вывезли на пустырь и начали избивать, после чего облили бензином и подожгли.

Летом 2009 года дело против силовиков приостановили, и разбирательство продолжилось только через 11 лет, в 2020 году.

Как выяснил «Сибирский экспресс», осужденный Сарыг-Донгак не выплатил денежную компенсацию за моральный вред родственникам Махмутова.

Ранее сообщалось, что расправившийся с 22-летней жительницей Пермского края Андрей Серебренников получил свободу благодаря участию в спецоперации.