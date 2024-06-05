Добивший девушку после секса с удушением россиянин ушел на СВО и получил свободу

Расправившийся с жительницей Пермского края мужчина вышел на свободу после СВО

Расправившийся с 22-летней жительницей Пермского края Андрей Серебренников получил свободу благодаря участию в специальной военной операции (СВО). О том, что побудило его отправиться в зону боевых действий, россиянин рассказал журналистам 59.ru.

Пермячка пропала в мае 2015 года. Виновным в ее смерти признали ее 27-летнего знакомого. Мужчина рассказал, что во время секса девушка попросила придушить ее и вскоре после того, как он согласился исполнить эту просьбу, потеряла сознание. Когда россиянка захрипела, Серебренников добил ее.

Суд приговорил его к 9,5 года колонии строгого режима. В 2023-м году заключенный ушел из мест лишения свободы в зону СВО, после чего был помилован. Свое желание отправиться в зону спецоперации он объяснил патриотическими соображениями. «Я пошел туда, потому что люблю Родину», — сказал Серебренников и добавил, что сейчас хочет спокойствия.

Ранее стало известно об освобождении после службы в зоне СВО двоих членов банды «Цапков», действовавших в станице Кущевской Краснодарского края. Жители Кущевской выступили против возвращения бывших заключенных на Кубань и заявили, что им не следовало предоставлять право участия в спецоперации.