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10:16, 22 мая 2024Россия

В станице Кущевской отреагировали на помилование членов банды «цапков»

На Кубани выступили против помилования двух членов банды «цапков» из-за СВО

Фото: Сергей Пивоваров / РИА Новости

На Кубани отреагировали на помилование участников банды «цапков». С жителями станицы Кущевская, на территории которой вела свою деятельность группировка, пообщались журналисты «Е1.ру».

В марте двое членов банды — Вячеслав Рябцев и Андрей Быков — получили свободу за участие в специальной военной операции (СВО).

Жительница Кущевской Ольга Яценко заявила, что участникам банды не следовало давать право участвовать в спецоперации. Еще одна местная жительница посчитала, что бывшим заключенным слишком рано дали свободу. «А за что их помиловали? Пусть [служат] до конца СВО», — сказала женщина.

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Другая часть жителей выразила мнение, согласно которому Рябцев и Быков полностью искупили свою вину. «Они участвовали в СВО. Я думаю, что они исполнили свой долг», — сказала экс-ректор Северо-Кубанского института Галина Крошка и напомнила, что у оба фигуранта громкого дела рисковали не вернуться из зоны боевых действий.

В марте Госдума приняла закон об освобождении от наказания по УК за контракт с Вооруженными силами РФ. При этом возможность заключить контракт не будет предоставлена тем, кто совершил преступления против половой неприкосновенности несовершеннолетних, по статьям о терроризме, госизмене, шпионаже и в ряде других тяжких и особо тяжких преступлений.

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      Алан Босиков
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