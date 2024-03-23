Двое членов банды «цапков» получили помилование за участие в СВО

Два члена ОПГ «Цапки» пошли на СВО и получили свободу

Двое членов банды «цапков», действовавшей в станице Кущевская Краснодарского края до 2010 года, получили помилование за участие в специальной военной операции (СВО). Об этом сообщает портал 161.ru со ссылкой на источник в силовых структурах.

Речь идет о членах ОПГ «Цапки» Вячеславе Рябцеве и Андрее Быкове. Как рассказал собеседник издания, первым в зону СВО ушел Рябцев. Это произошло потому, что в свое время он согласился на сделку со следствием, уточнил источник. В настоящее время Рябцев находится на свободе и живет в одном из городов Краснодарского края. «Пока ведет себя нормально, избегает злачных мест», — сообщил собеседник.

Быков в настоящее время проходит лечение «на территории ЛДНР». Восстанавливаться ему предстоит около четырех месяцев. Другого участника банды, Владимира Алексеева, отказались брать в ЧВК «Вагнер», добавил источник.

В январе в Челябинской области два брата, которые лишили жизни двоих человек, получили свободу после участия в СВО.

Ранее в марте Госдума приняла закон об освобождении от наказания по УК за контракт с Вооруженными силами РФ. При этом возможность заключить контракт не будет предоставлена тем, кто совершил преступления против половой неприкосновенности несовершеннолетних, по статьям о терроризме, госизмене, шпионаже и в ряде других тяжких и особо тяжких преступлений.