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17:19, 12 января 2024Россия

Лишившие жизни двоих человек братья оказались на свободе после участия в СВО

На Урале расправившиеся с двумя людьми братья пошли на СВО и получили свободу
СюжетСпециальная военная операция (СВО) на Украине

Фото: Евгений Разумный / Коммерсантъ

В Челябинской области два брата, которые лишили жизни двоих человек, получили свободу после участия в специальной военной операции (СВО). О том, как к их помилованию отнеслись знакомые одной из жертв, рассказывает сетевое издание «Мгорск.ру».

В 2021 году Олег и Максим Лукиных получили по 20 лет колонии. Один из братьев вернулся домой в мае 2023 года, второй — в октябре. В беседе с журналистами бабушка мужчин рассказала, что ее внуки провели полгода в зоне боевых действий, после чего с них были сняты судимости. Один из братьев уже успел жениться, добавила пенсионерка.

Подруга семьи одной из жертв заявила, что не согласна с помилованием Лукиных. Женщина призналась, что боится говорить об этом матери мужчины, которому братья нанесли 30 ножевых ранений.

Соседи бывших заключенных по новому месту жительства встали на защиту Лукиных, которые, по их словам, были «на самом переднем краю». Одна из соседок заявила, что младший из братьев снова собирается на СВО.

Ранее в Ярославль после участия в СВО вернулся член банды сатанистов, приговоренный к длительному сроку в колонии. После получения свободы мужчина занимается оформлением документов и мечтает создать семью. Свое участие в спецоперации он объяснил желанием искупить вину.

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      Алан Босиков
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