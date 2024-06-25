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06:31, 25 июня 2024Мир

В России высказались о риске отправки европейских военных на Украину

Депутат Чепа об отправке военных ЕС на Украину: окончательное решение не принято

Фото: Agnieszka Sadowska / Agencja Wyborcza.pl / Reuters

Отправка европейских военных инструкторов на Украину станет тревожным шагом в сторону появления на территории страны войск государств Евросоюза, заявил в разговоре с «Лентой.ру» депутат Госдумы Алексей Чепа. Тем не менее, как он считает, окончательное решение по этому вопросу еще не принято.

«Мне кажется, что в ЕС еще есть здравые головы, которые понимают, к чему могут привести сегодняшние действия и заявления. Конечно, все эти шажочки крайне опасны своими последствиями. Но, думаю, окончательное решение у лидеров стран ЕС еще не выработано», — сказал депутат.

По мнению Чепы, главы государств будут принимать дальнейшие решения об отправке войск на Украину в зависимости от ситуации на поле боя.

«Они сами еще не до конца осознают, что делают. Многое решается по ходу, по мере того, как меняется ситуация на фронтах», — объяснил политик.

Ранее глава дипломатии Европейского союза (ЕС) Жозеп Боррель предложил отправить военных инструкторов стран сообщества на Украину для подготовки Вооруженных сил Украины (ВСУ). Глава МИД Венгрии Петер Сийярто выразил опасение, что это может быть шагом в сторону отправки войск Запада на Украину.

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      Варвара Кошечкина
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