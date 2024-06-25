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18:20, 25 июня 2024Экономика

В России заявили о заметном росте кредитования населения

ЦБ: объемы потребительского кредитования в РФ выросли почти на 8 % в 2024 году

Фото: Евгения Яблонская / Коммерсантъ

С начала 2024 года объемы потребительского кредитования населения выросли почти на 8 процентов. Темпы увеличения оказались в полтора раза выше в сравнении с тем же периодом 2023-го. Об этом сообщается в обзоре Центробанка (ЦБ) «О развитии банковского сектора РФ в мае 2024 года».

Как уточнили в регуляторе, за последний месяц весны рост потребительского кредитования в стране ускорился до 2 процентов, хотя в апреле составлял 1,8 процента. В ЦБ объяснили подобную динамику рядом факторов, включая рост доходов населения и сохранение высокой потребительского активности граждан.

Объем портфеля потребительских кредитов, согласно сведениям регулятора, к концу мая достиг отметки в 14,7 триллиона рублей. В то же время суммарный объем портфеля займов физлицам к этому времени оказался на уровне в 36,07 триллиона, увеличившись по итогам последнего месяца весны на 2 процента.

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Ранее в ЦБ спрогнозировали резкий рост выдач потребительских кредитов. Как ожидают в регуляторе, объемы подобных займов в стране могут увеличиться на 100 миллиардов рублей в месяц на фоне готовности Центробанка удвоить сумму потребкредита с нынешнего 1 до 2 миллионов рублей и лимит по такого рода картам.

Речь идет о лимите кредитования, при котором для расчета доходов потенциального заемщика можно использовать модельный подход. В среднесрочной перспективе подобным правом, как прогнозируют эксперты, смогут воспользоваться ряд финансовых организаций РФ.

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      Анатолий Акулов
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