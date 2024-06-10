В ЦБ спрогнозировали резкий рост выдач потребительских кредитов

ЦБ: объемы выдач потребкредитов в РФ могут вырасти на 100 млрд рублей в месяц

Руководство Центробанка (ЦБ) готово увеличить вдвое сумму потребительского кредита (с нынешнего 1 до 2 миллионов рублей) и лимит по подобного рода банковским картам. Это нововведение может привести к увеличению выдачи займов в России на 100 миллиардов рублей ежемесячно, сообщает «Коммерсантъ».

Речь идет о лимите кредитования, при котором для расчета доходов потенциального заемщика можно использовать модельный подход. В настоящее время подобное право есть у единиц из крупнейших банков страны. Однако нововведение ЦБ, как подчеркивают эксперты, может подтолкнуть остальные финансовые организации к ускорению внедрения такого метода.

Уточняется, что участники рынка просили ЦБ поднять планку до 4 миллионов рублей, однако руководство регулятора решило столь резко не увеличивать действующий порог. В Центробанке объяснили это необходимостью «учета накопленной и будущей инфляции».

Ожидается, что изменение затронет в общей сложности 16 процентов выдач кредитов наличными и 3 процента выдач кредиток. Новый лимит, как предполагается, будет покрывать по сумме 86 процентов выдач кредитов наличными и 98 процентов выдач кредитных карт.

Ранее глава ЦБ Эльвира Набиуллина заявила о росте потребительского кредитования в России на 15,7 процента по итогам 2023 года. В свою очередь, объем выдач займов на покупку автомобиля за 12 месяцев увеличился на 41,6 процента. При этом число просроченных более чем на 90 дней кредитов по состоянию на конец апреля 2024-го снизилось до 6,87 миллиона, хотя годом ранее количество подобных займов в стране оценивалось на уровне в 7,2 миллиона.