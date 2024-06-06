Экономика
ВсеГосэкономикаБизнесРынкиКапиталСоциальная сфераНедвижимостьГородская средаКлимат и экологияДеловой климат
10:39, 6 июня 2024Экономика

Набиуллина высказалась о парадоксальном кредитовании в России

Эльвира Набиуллина: люди в России берут кредиты от безысходности

Фото: Дмитрий Ермаков / «Лента.ру»

Люди берут кредиты и тогда, когда у них низкие доходы, и тогда, когда их достаток повышается, и это парадокс, считает глава Центробанка РФ Эльвира Набиуллина. Об этом она заявила в ходе Петербургского международного экономического форума. Ее высказывание цитирует Telegram-канал «Раньше всех. Ну почти».

Набиуллиной напомнили несколько ее высказываний. Первое, от 2019 года, когда она сказала, что люди берут кредиты из-за низких доходов. Второе, от апреля этого года, согласно которому рост кредитов связан с повышением доходов.

Набиуллина согласилась, что «казалось бы, это парадокс». Но, по ее мнению, люди действительно берут кредиты от плохой жизни, от безысходности. Однако и от хорошей тоже, когда за счет будущих доходов, в которых они уверены, могут профинансировать улучшение жизни уже сейчас.

Она подчеркнула, что несколько лет в РФ наблюдалась тенденция роста кредитов у людей уже закредитованных и с низким уровнем доходов. Это, по ее словам, «никуда не делось». Потребность людей с невысокими доходами в кредитах, сохраняется. Об этом, в частности, свидетельствует ситуация с микрокредитами.

Ранее сообщалось, что рост ключевой ставки не привел к охлаждению кредитования — банки продолжили выдавать займы россиянам, а их объемы стали обновлять рекорды каждый месяц. В 2023 году портфель ипотечного кредитования подскочил сразу на 34,5 процента, до рекордного уровня за всю историю. Объем потребительских кредитов вырос на 15,7 процента, автокредитов — на 41,6 процента.

Также в России сократилось число просроченных более чем на 90 дней потребительских займов. На 30 апреля 2024 года количество таких кредитов снизилось до 6,87 миллиона по сравнению с 7,2 миллиона годом ранее.

Что думаешь? Оцени!
      Кирилл Луцюк
      Обсудить
      Последние новости

      Трамвай без тормозов протаранил другой в Кузбассе. Более ста человек пострадали — они прыгали в окна, чтобы спастись

      Набиуллина высказалась о парадоксальном кредитовании в России

      Министр финансов пообещал «точное» замедление инфляции в России

      В России ребенок и двое взрослых отравились угарным газом

      Врач назвала лучшие продукты для набора мышечной массы

      Год назад была разрушена Каховская ГЭС. Прорыв дамбы привел к десяткам жертв и экологической катастрофе

      Зарплаты экологов в России резко выросли

      «Роскосмос» рассказал о доступе к российской ядерной энергоустановке на Луне

      Названы оригинальные способы продлить жизнь и улучшить психическое здоровье

      Кабмин утвердил распоряжение о строительстве мегапроекта

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
      © 1999–2024 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента бизнеса деактивирована.
      Добро пожаловать в мир.
      Все новости
      Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
      Как это работает?
      Читайте
      Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
      Оценивайте
      Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
      Получайте бонусы
      Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%
      Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru,условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID
      Узнать больше