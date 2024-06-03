Повышение ключевой ставки не помешало банкам кредитовать россиян

«Известия»: повышение ключевой ставки не привело к снижению объемов кредитования

Повышение ключевой ставки не привело к охлаждению кредитования — банки продолжили выдавать займы россиянам, а их объемы стали обновлять рекорды каждый месяц. О причинах, по которым не удается добиться снижения выдачи кредитов, сообщает газета «Известия».

По данным Центробанка, в 2023 году портфель ипотечного кредитования подскочил сразу на 34,5 процента, до рекордного уровня за всю историю. Объем потребительских кредитов вырос на 15,7 процента, автокредитов — на 41,6 процента. Несмотря на резкое повышение ключевой ставки, тренду это не помешало и в 2024 году.

Согласно данным Frank AG, рост розничного кредитования по итогам первого квартала 2024 года ускорился с 2 до 3,7 процента в сравнении с последним кварталом 2024-го. В апреле объем выданных ипотечных кредитов в месячном выражении увеличился на 4,2, а займов наличными — на 2,2 процента. Организации нарастили выдачи высокорисковым заемщикам, в том числе гражданам без кредитной истории. За месяц клиентская база банковского сектора выросла на 1,6 миллиона человек. Как отмечают в регуляторе, потребительское кредитование расчет за счет выдачи карт и увеличения лимитов по ним. Тем временем автокредитование, по данным НБКИ, подскочило на 120,9 процента год к году.

По мнению аналитика «Цифры брокер» Наталии Пырьевой, рынок кредитования не удается охладить из-за роста зарплат россиян в условиях дефицита кадров и увеличения инвестиционного дохода в условиях высоких ставок. Спрос на ипотеку подогревает ее прекращение действия в июле 2024 года. Население в условиях инфляции пытается «успеть купить, пока не подорожало», добавил зампредседателя экспертного совета Банка России по защите прав потребителей финансовых услуг Эльман Мехтиев.

Эксперты называют высокие темпы корпоративного и потребительского кредитования одной из основных причин для дальнейшего ужесточения денежно-кредитной политики (ДКП) и роста ключевой ставки. На заседании 7 июня Центробанк может поднять ставку до 17-18 процентов, так как именно охлаждение рынка выдачи займов было одним из условий смягчения ДКП.