В российском городе оперуполномоченный избил ногами доставленного в полицию мужчину

В Петербурге оперуполномоченный избил ногами мужчину в полицейском участке

В Санкт-Петербурге оперуполномоченный 19-го отдела полиции был задержан за избиение ногами доставленного в полицейский участок мужчины. Об этом «Ленте.ру» сообщили в Главном следственном управлении Следственного комитета (СК) России по городу.

В отношении полицейского возбуждено уголовное дело по части 3 статьи 286 УК РФ («Превышение должностных полномочий с применением насилия или с угрозой его применения»). У него проведен обыск, в результате которого силовики изъяли предметы, похожие на патроны, а также наручники и нож. Сейчас решается вопрос о назначении подследственному меры пресечения.

По данным следствия, в апреле 2024 года задержанный, находясь при исполнении, незаконно применил физическую силу к доставленному за административное правонарушение в полицейский отдел мужчине. Он ударил пострадавшего в грудь, а также избил его обутыми ногами.

Ранее сообщалось, что в Пермском крае полицейский поссорился с мужчиной 23 февраля и ударил его ломом по голове.