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07:42, 25 июня 2024Силовые структуры

В российском регионе чиновницу уличили в мошенничестве на контрактах по отлову собак

На Камчатке чиновницу заподозрили в мошенничестве при организации отлова собак

Фото: Nikolay Gyngazov/Global Look Press

В Петропавловске-Камчатском возбуждено дело против чиновницы и предпринимательницы за мошенничество при организации отлова бездомных собак. Об этом «Ленте.ру» сообщили в полиции региона.

По данным ведомства, в 2023 году фигурантки заключили муниципальный контракт на проведение мероприятий в сфере обращения с безнадзорными животными. Однако подрядчик предоставил фиктивный отчет о количестве отловленных животных, затрат на их содержание и выпуске на волю.

Чиновница знала о ложных данных в отчете, но подписала его. Так исполнитель из бюджета получил 1,3 миллиона рублей. Сообщницы присвоили сумму себе. Они подозреваются по части 4 статьи 159 («Мошенничество») УК РФ.

Ранее стало известно, что в Тюменской области суд приговорил адвоката к семи с половиной годам колонии общего режима за махинации с подписями клиентов.

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      Екатерина Кашурникова
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