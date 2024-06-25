В российском регионе чиновницу уличили в мошенничестве на контрактах по отлову собак

На Камчатке чиновницу заподозрили в мошенничестве при организации отлова собак

В Петропавловске-Камчатском возбуждено дело против чиновницы и предпринимательницы за мошенничество при организации отлова бездомных собак. Об этом «Ленте.ру» сообщили в полиции региона.

По данным ведомства, в 2023 году фигурантки заключили муниципальный контракт на проведение мероприятий в сфере обращения с безнадзорными животными. Однако подрядчик предоставил фиктивный отчет о количестве отловленных животных, затрат на их содержание и выпуске на волю.

Чиновница знала о ложных данных в отчете, но подписала его. Так исполнитель из бюджета получил 1,3 миллиона рублей. Сообщницы присвоили сумму себе. Они подозреваются по части 4 статьи 159 («Мошенничество») УК РФ.

Ранее стало известно, что в Тюменской области суд приговорил адвоката к семи с половиной годам колонии общего режима за махинации с подписями клиентов.