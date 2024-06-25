Россия
ВсеОбществоПолитикаПроисшествияРегионыМосква69-я параллельМоя страна
14:36, 25 июня 2024Россия

В российском регионе хирурги достали 13 предметов из кишечника ребенка

В Подмосковье двухлетняя девочка проглотила 13 магнитных шариков

Фото: Bulkin Sergey / Globallookpress.com

В Подмосковье двухлетняя девочка проглотила 13 магнитных шариков, хирурги Королевской больницы достали предметы из кишечника ребенка. Об этом сообщили в Минздраве Московской области.

Со слов матери, девочка проглотила шарики во время игры. Затем у нее заболел живот и началась рвота. Медики провели диагностику, обнаружили в кишечнике цепочку из сцепленных между собой магнитов и назначили операцию.

«[Хирурги] извлекли все магниты и ушили перфорации кишечника, поскольку, соединившись между собой, шарики спровоцировали его повреждение», — уточнили в министерстве, добавив, что сейчас состояние ребенка стабильное.

Ранее в Санкт-Петербурге хирурги обнаружили в голове россиянина металлический саморез и резиновый шарик. Мужчине провели экстренную трепанацию черепа.

Что думаешь? Оцени!
      Елена Торубарова
      Обсудить
      Последние новости

      МУС выдал ордер на арест Шойгу и Герасимова

      Момент нападения хрюкающего кенгуру на двухлетнюю девочку попал на видео

      Лидеры ЕС договорились назначить Урсулу фон дер Ляйен на пост главы Еврокомиссии

      Парикмахер из Волгограда выиграла в лотерею сотни тысяч рублей

      Россиянам станут доступны новые страны с прямыми авиарейсами

      На Украине из учебного центра сбежали мобилизованные заключенные с оружием

      На Украине задержали микроавтобусы с 47 уклонистами

      В российский колледж ворвалась истекающая кровью женщина

      В США заявили о переломном моменте в конфликте на Украине из-за удара по Севастополю

      Госдума убрала ОСАГО из списка обязательных документов при регистрации авто

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
      © 1999–2024 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости
      Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
      Как это работает?
      Читайте
      Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
      Оценивайте
      Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
      Получайте бонусы
      Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%
      Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru,условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID
      Узнать больше