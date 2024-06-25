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19:20, 25 июня 2024Мир

В Сербии территорию Украины отнесли к западным землям России

Политолог Гайич: Украину следует рассматривать как западную землю России

Фото: Nikita Tsitsagi / News.ru / Globallookpress.com

Украину следует рассматривать как западную землю России, которая превратилась в поле боя Запада. Об этом заявил сербский политолог Стеван Гайич в интервью изданию «Печат».

«Украину следует рассматривать как западную российскую территорию, которая сегодня превратилась в поле боя, где, как говорят американцы, разворачивается театр военных действий», — отметил он.

По словам Гайича, противостояние на Украине идет между Западом и значительной частью остального мира, который борется за прекращение западной гегемонии. Кроме того, он подчеркнул, что русские и украинцы являются частью одного народа, однако жителям Украины на протяжении многих лет навязывали искаженную идентичность.

Ранее помощник президента России Юрий Ушаков рассказал, что у российского лидера Владимира Путина пока не планируются контакты с президентом Сербии Александром Вучичем. Данное заявление сделано на фоне появления информации о возможных поставках сербских боеприпасов на Украину.

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      Виктория Кондратьева
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