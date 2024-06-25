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11:29, 25 июня 2024Мир

В Кремле прокомментировали контакты Путина и президента Сербии

Ушаков: контакты Путина и президента Сербии Вучича пока не запланированы
Юрий Ушаков

Юрий Ушаков. Фото: Михаил Терещенко / РИА Новости

Пока у российского лидера Владимира Путина контактов с президентом Сербии Александром Вучичем не запланировано. Об этом заявил помощник президента России Юрий Ушаков, сообщает РИА Новости.

«Насколько я знаю, пока такие контакты не запланированы», — сказал он, отвечая на вопрос планируются в ближайшее время контакты с Вучичем после появления информации о возможных поставах сербских боеприпасов на Украину.

Ранее замглавы российского МИД Александр Грушко отметил, что Россия и Сербия обсуждают угрозы безопасности, связанные с военными поставками Украине, подчеркнув, что обмен оценками угроз безопасности сторон — неотъемлемая часть политического диалога между Москвой и Белградом.

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