В Совбезе отреагировали на выдачу МУС ордера на арест Шойгу

Аппарат Совбеза: ордер МУС на арест Шойгу — сотрясание воздуха

Ордер Международного уголовного суда (МУС) на арест секретаря Совета безопасности России Сергея Шойгу — сотрясание воздуха. Так на выдачу МУС ордера отреагировали в пресс-службе аппарата Совбеза, заявление приводит ТАСС.

Как сообщалось ранее, досудебная палата Международного уголовного суда выдала ордер на арест бывшего министра обороны и нынешнего секретаря Совета безопасности России Сергея Шойгу, а также начальника российского Генштаба Валерия Герасимова.

Как заявили в Совбезе, подобные действия являются одним из элементов гибридной войны.

«Решение палаты предварительного производства Международного уголовного суда в отношении секретаря Совета безопасности России Сергея Шойгу ничтожно. Это сотрясание воздуха, поскольку юрисдикция МУС не распространяется на Россию», — заявили в Совбезе.

В МУС считают, что Шойгу и Герасимов должны понести уголовную ответственность за «нанесение ударов по объектам гражданской инфраструктуры», а также «преступления против человечности», якобы совершенные Российской армией в период с 10 октября 2022 года по как минимум 9 марта 2023 года.