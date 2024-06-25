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00:59, 25 июня 2024Мир

В Совфеде назвали причину отмены встречи премьера Китая с вице-канцлером ФРГ

Пушков: премьер КНР отменил встречу с вице-канцлером ФРГ из-за слов о России

Фото: Bulkin Sergey / Globallookpress.com

Премьер Госсовета КНР Ли Цян отменил встречу с вице-канцлером Германии Робертом Хабеком из-за его призыва к Китаю о прекращении торговли с Россией. Об этом заявил член Совета Федерации Алексей Пушков в своем Telegram-канале.

По его словам, подобное предложение вызвало негодование у Пекина, что привело к отмене запланированных переговоров. При этом, как отметил Пушков, немецкий вице-канцлер, в очередной раз продемонстрировавший свою некомпетентность, не понимает, почему китайский премьер принял такое решение.

«Но сигнал Пекина всем предельно ясен: Китай более не будет терпеть нравоучений и вмешательств в его собственные дела со стороны западных политиков», — подчеркнул сенатор.

Ранее Хабек, прибывший с визитом в КНР, заявил, что не имеет ни малейшего представления о причинах отмены встречи с Ли Цяном. Он отметил, что лично знает премьера уже несколько лет и у них «есть общая история, на которую они могут опираться».

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      Марина Совина
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