Премьер-министр Китая отменил встречу с вице-канцлером ФРГ. Как в Пекине объяснили отказ от общения с гостем?

Welt: премьер Госсовета КНР Ли Цян отменил встречу с вице-канцлером ФРГ

Премьер Госсовета Китая Ли Цян отменил встречу с вице-канцлером ФРГ Робертом Хабеком, прибывшим с визитом в КНР. Об этом сообщила немецкая газета Die Welt.

Немецкий политик заявил, что не имеет ни малейшего представления о причинах отмены. При этом он лично знает Цяна уже несколько лет и у них «есть общая история, на которую они могут опираться».

В Пекине лишь коротко объяснили представителям делегации, что назначенная на утро субботы, 22 июня, «встреча не представляется возможной». Тем не менее, у Хабека на этот день запланированы встречи с рядом министров, а также перелет в Шанхай.

В апреле Китай провел встречу с руководством ФРГ на высшем уровне

12 апреля в Китай прибыл канцлер Германии Олаф Шольц. Вместе с ним в Поднебесную приехали три министра, курирующие вопросы окружающей среды, сельского хозяйства и транспорта. В составе делегации также присутствовали представители ведущих немецких компаний — Siemens, BMW и Mercedes-Benz. Председатель КНР Си Цзиньпин встретился с ними в государственной гостевой резиденции Дяоюйтай в Пекине.

Среди прочего, в ходе визита представители Берлина безрезультатно пытались попросить Си повлиять на президента России Владимира Путина, чтобы политик «наконец прекратил свою безумную кампанию, вывел свои войска и положил конец войне на Украине». Канцлеру не удалось даже убедить Пекин принять участие в мирной конференции в Швейцарии. При этом по итогам переговоров Шольц выразил уверенность, что беседа с китайским лидером заложила «камень в основание фундамента» и будет способствовать проведению дальнейших обсуждений.

Комментируя ту поездку немецкого канцлера, заместитель председателя комитета Госдумы по международным делам Алексей Чепа в разговоре с «Лентой.ру» указал, что просить Китай действовать не в своих интересах — наивно.

Думаю, Шольцу нужно почитать побольше Конфуция. Изучить хотя бы что-то про Китай. Хотя бы почитать историю Китая

Алексей Чепа депутат Госдумы

«Китайцы — это очень мудрая нация. И словесно поставить их в тупик очень сложно, тем более Шольцу. Поэтому просить китайцев действовать не в своих интересах, а в интересах кого-то, а тем более страны, которая называет Китай своим основным врагом, я думаю, это просто глупо», — высказался Чепа.