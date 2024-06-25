В США две вооруженные женщины открыли огонь по туристу на улице

FOX 8: две вооруженные женщины в Миссисипи открыли огонь по туристу

Две вооруженные женщины открыли огонь по туристу на улице в США и попались правоохранителям. Об этом сообщает FOX 8.

По данным издания, нападение произошло в штате Миссисипи 22 июня. 39-летний турист из Флориды получил несовместимые с жизнью ранения. В результате расследования были арестованы 22-летняя Миа Линдси и 26-летняя Мэрайя Кэмпбелл. В настоящее время они содержатся под стражей и будут экстрадированы в Новый Орлеан, штат Луизиана.

Ранее сообщалось, что в Колумбии девушка знакомилась с туристами в приложениях, накачивала их наркотиками ради ограбления и попалась сотрудникам Интерпола. 25-летняя Паола Парра находила мужчин в приложениях для знакомств и проводила с ними время. Подсыпав им наркотики, она забирала деньги и исчезала.