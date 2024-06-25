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01:59, 25 июня 2024Мир

В США назвали препятствие для вступления Украины в НАТО на саммите альянса

NI: устав НАТО не позволит Киеву получить членство в альянсе на саммите

Фото: Marek Studzinski / Unsplash

Опасения в связи с применением пятой статьи устава Североатлантического альянса могут стать препятствием для вступления Украины в блок на предстоящем саммите в июле. Об этом в материале для американского журнала National Interest (NI) сообщил журналист Ставрос Атламазоглу.

Он подчеркнул, что Украине мешает именно то, ради чего она стремится попасть в альянс — обязательства по коллективной обороне. Как утверждает Атламазоглу, вступление Киева в НАТО может привести к нежелательному для блока прямому столкновению с Россией.

«Украина почти гарантированно не сможет вступить в трансатлантический альянс до тех пор, пока продолжается конфликт с Россией», — объяснил автор.

Ранее директор по европейским делам совета нацбезопасности Белого дома Майкл Карпентер выразил надежду на приезд Владимира Зеленского на саммит НАТО. По его словам, Соединенные Штаты ждут, что политик приедет в Вашингтон и встретится с главами государств-членов Североатлантического альянса.

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      Маргарита Пименова
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