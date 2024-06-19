В США выразили надежду на приезд Зеленского на саммит НАТО

Белый дом: США ждут, что Зеленский приедет в Вашингтон на саммит НАТО

Директор по европейским делам совета нацбезопасности Белого дома Майкл Карпентер выразил надежду на приезд Владимира Зеленского на саммит НАТО. Об этом сообщает РИА Новости.

По его словам, Соединенные Штаты ждут, что политик приедет в Вашингтон и встретится с главами государств-членов Североатлантического альянса.

Ранее посол США при НАТО Джулиан Смит заявила, что на предстоящем вашингтонском саммите страны альянса обсудят перспективы членства Украины в нем, но до приглашения Киева в НАТО не дойдет. Она назвала такой сценарий малореальным.

В мае зампредседателя комитета Верховной Рады по вопросам национальной безопасности и обороны Егор Чернев назвал 2028 год реалистичным сроком вступления страны в НАТО. При этом, по его мнению, Украина должна получить от партнеров четкий сигнал насчет членства на саммите блока в Соединенных Штатах.