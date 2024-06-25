В США предупредили о последствиях ударов по Крыму при помощи НАТО

Спиди: удары по Крыму при помощи НАТО несут серьезный риск эскалации на Украине

Удары Киева по Крыму при помощи США и НАТО могут привести к эскалации конфликта на Украине. О таких последствиях предупредил член правления общественного Американского комитета за согласие между Соединенными Штатами и Россией Дэвид Спиди, комментируя ракетную атаку на Севастополь в разговоре с ТАСС.

«Это особенно верно в случае с Крымом, который исторически, стратегически и культурно является российским», — указал собеседник агентства.

Ранее пресс-секретарь Госдепа Мэтью Миллер заявил, что США отказываются судить, кто несет ответственность за недавнюю атаку на Севастополь.

Украинские войска атаковали Севастополь днем 23 июня. Ракета Вооруженных сил Украины (ВСУ) взорвалась над пляжем, где отдыхали люди. Средства противовоздушной обороны сбили над городом пять американских ракет АТАСМS, снаряженных кассетными боевыми частями