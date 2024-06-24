США отказались назвать ответственного за атаку на Севастополь

Госдеп: США не берутся судить, кто несет ответственность за атаку на Севастополь

США отказываются судить, кто несет ответственность за недавнюю атаку на Севастополь. Об этом заявил пресс-секретарь Госдепа Мэтью Миллер, его слова приводит РИА Новости.

«У нас нет какой-либо оценки по основной атаке, в том числе относительно того, кто именно несет за нее ответственность», — сообщил представитель ведомства.

Ранее посла США в Москве Линн Трейси вызвали в МИД России из-за ракетного удара Вооруженных сил Украины (ВСУ) на Севастополь. В ходе беседы российские дипломаты заявили, что США «фактически стали стороной конфликта».

Украинские войска атаковали Севастополь днем 23 июня. Ракета ВСУ взорвалась над пляжем, где отдыхали люди. Средства противовоздушной обороны сбили над городом пять американских ракет АТАСМS, снаряженных кассетными боевыми частями. В городе ввели режим ЧС.