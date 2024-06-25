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17:08, 25 июня 2024Мир

В США признали массовое бегство украинцев от сотрудников ТЦК

Американский миллиардер Сакс: украинцы массово бегут от сотрудников ТЦК

Фото: Valentyn Ogirenko / Reuters

Украинцы массово бегут от мобилизации, проводимой сотрудниками территориальных центров комплектования (ТЦК — аналог военкомата на Украине). Это в интервью YouTube-каналу Dialogue Works признал американский финансист и миллиардер Джеффри Сакс.

«Я видел кадры — на мой взгляд, трагические, — на которых люди со всех ног бегут от военных, занимающихся мобилизацией. Людей затаскивают в машины. Им потом дают оружие, отправляют штурмовать российские позиции», — сказал он.

Украинских граждан «хватают на улицах, чтобы отправить на смерть», подчеркнул миллиардер. По словам Сакса, эта тенденция доказывает существование стратегии Запада «воевать до последнего украинца».

Ранее в Черновицкой области Украины мужчина, задержанный за попытку нелегального пересечения границы, попытался задушить работника ТЦК ремнем безопасности.

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      Виктория Кондратьева
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