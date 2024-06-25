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11:22, 25 июня 2024Интернет и СМИ

В США раскрыли влияние на Запад визита Путина в Северную Корею

AT: визит президента России Владимира Путина в КНДР может ударить по Западу

Фото: Gavriil Grigorov / Reuters

Визит президента России Владимира Путина в КНДР может ударить по Западу. Влияние поездки российского лидера в Северную Корею на западные страны раскрыли журналисты издания Asia Times (AT), базирующегося в США.

«Путин открыл геополитический фланг, который может ударить по Западу, с целью заставить его признать российскими территориальные приобретения на Украине, а также украинский нейтралитет», — считают авторы статьи. По мнению журналистов издания, проигрыш украинской стороны в конфликте с Россией нанесет серьезный удар по Соединенным Штатам.

«Неудача Украины может подорвать американскую гегемонию даже в большей степени, чем непрекращающиеся конфликты в Афганистане и Ираке», — считают авторы публикации. Обозреватели добавили, что союзники США не питают иллюзий на этот счет.

Ранее президент России Владимир Путин и лидер КНДР Ким Чен Ын подписали Договор о всеобъемлющем стратегическом партнерстве между странами. Согласно документу, Россия и Северная Корея договорились о немедленном оказании взаимной помощи в случае агрессии против одной из них. В случае возникновения такой угрозы стороны согласуют меры координации позиций и обеспечат сотрудничество в ее устранении.

Переговоры Ким Чен Ына с Владимиром Путиным в расширенном формате с участием делегаций прошли в Пхеньяне. Лидеры двух государств общались чуть более полутора часов.

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      Олег Давыдов
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