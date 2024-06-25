В США сообщили о подготовке Ассанжа к сделке с американской прокуратурой

NBC: Ассанж может частично признать вину в рамках сделки с прокуратурой США

Основатель WikiLeaks Джулиан Ассанж предположительно готовится к сделке с прокуратурой США, в рамках которой он может частично признать вину. Уточняется, что это позволит ему выйти на свободу после пяти лет, проведенных в британской тюрьме. Об этом сообщает американский телеканал NBC.

«Мы ожидаем, что ответчик признает вину в сговоре с целью незаконного получения и распространения секретной информации, касающейся вопросов национальной обороны Соединенных Штатов», — указывается в документе, подписанном прокурором США Шоном Андерсоном.

Ранее кандидат в президенты США Роберт Кеннеди-младший призвал поставить памятник основателю WikiLeaks Джулиану Ассанжу. Кеннеди-младший также раскритиковал экс-президента США Дональд Трампа за то, что тот не помиловал журналиста.