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14:42, 25 июня 2024Мир

В США заявили о переломном моменте в конфликте на Украине из-за удара по Севастополю

Подполковник Дэвис: удар ВСУ по Севастополю изменит ход конфликта на Украине
СюжетРакетные удары по Украине:

Фото: Alexey Pavlishak / Reuters

Удар Вооруженных сил Украины (ВСУ) по Севастополю может изменить ход конфликта. Об этом заявил подполковник армии США в отставке Дэниел Дэвис в аккаунте социальной сети Х (бывший Твиттер).

«Президент России Владимир Путин известен своей осторожностью, расчетливостью и терпением. Но и у его терпения есть предел, и я боюсь, что удар по Севастополю может стать переломным моментом», — отметил военный аналитик.

Дэвис добавил, что «Запад не получил соразмерной выгоды от разрешения ВСУ наносить удары по территории России». По его мнению, такой шаг не улучшит ситуацию для Киева на фронте.

18 июня Дэвис заявил, что Запад находится в состоянии дилеммы и выбирает между позором и катастрофой в конфликте на Украине. Он добавил, что политика администрации президента США Джо Байдена является провальной на данном направлении. В качестве альтернативы он призвал начать переговоры и урегулирование ситуации.

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      Дарья Устьянцева
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