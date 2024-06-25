В Венгрии оценили шансы Украины на вступление в Евросоюз за несколько месяцев

Ногради сообщил, что вступление Украины в Евросоюз займет годы

Венгерский политический эксперт Дьердь Ногради оценил шансы Украины на вступление в Европейский союз (ЕС) за несколько месяцев. Он заявил в разговоре с РИА Новости, что представления Владимира Зеленского о принятии государства в сообщество в такие короткие сроки является утопией.

«Немецкий канцлер Олаф Шольц дал понять, что Украине придется пройти через все ступени, это означает очень много лет», — объяснил он. Ногради указал, что Киев пообещал выполнить все требования Будапешта относительно прав венгерского национального меньшинства в Закарпатье, поэтому Венгрия вряд ли будет блокировать начало переговоров с Украиной о вступлении в ЕС на данном этапе.

«По-моему, никто не будет сейчас блокировать прием Украины в ЕС, потому что переговоры будут длиться так много лет, что вето можно будет наложить и потом – это процесс на четыре-шесть-восемь лет», — добавил эксперт.

Ранее первый заместитель председателя Комитета Госдумы по международным делам Алексей Чепа рассказал, что разговоры о членстве Украины в Евросоюзе ведутся много лет, но дальше них ничего не происходит.