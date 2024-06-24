Вступление Украины в ЕС назвали тяжким бременем для союза

Депутат Чепа назвал вступление Украины в ЕС тяжким бременем для союза

Разговоры о членстве Украины в Евросоюзе ведутся много лет, но дальше них ничего не происходит, заявил первый заместитель председателя Комитета Госдумы по международным делам Алексей Чепа. Так в беседе с «Лентой.ру» депутат отреагировал на слова министра иностранных дел Украины Дмитрия Кулебы о планах Киева начать переговоры со странами — членами объединения 25 июня.

«Разговоры о членстве Украины в Евросоюзе ведутся уже много лет. Дальше каких-то разговоров это не идет никуда. Я думаю, что для Европы это тяжкое бремя. Они прекрасно понимают: если Америка повесит это бремя на Евросоюз, то экономика Европы вообще рухнет», — отметил Чепа.

Мы относимся крайне негативно к вступлению Украины в НАТО. Мы будем делать все, чтобы это не произошло. А Евросоюз — это более внутренняя конфигурации отношений между Украиной и Европой Алексей Чепа первый зампред Комитета Госдумы по международным делам

Ранее Кулеба сообщил, что переговоры о членстве Украины в Европейском союзе (ЕС) начнутся уже 25 июня. Также министр поприветствовал новый пакет санкций Евросоюза и меры по использованию доходов от замороженных российских активов.

23 июня министр иностранных дел Польши Радослав Сикорский заявил, что присоединение Украины к Европейскому союзу станет проблемой для общей сельскохозяйственной политики ЕС.